Gazzetta dello Sport: “Pisa: Candela no, Sernicola sì. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Come riportato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il Sassuolo continua a muoversi con decisione sul mercato invernale. Dopo l’arrivo dell’attaccante danese Skyellerup, i neroverdi accolgono anche il difensore olandese Tijs Velthuis, poco utilizzato nella Salernitana nel girone d’andata e prelevato in prestito attraverso lo Sparta Rotterdam, proprietario del cartellino. Questo movimento potrebbe sbloccare il trasferimento di Kevin Miranda al Bari, operazione subordinata alla partenza di Matino. Nel frattempo, il Bari ha già presentato Nicholas Bonfanti, arrivato in prestito dal Pisa.

Pisa e Cremonese all’attacco

Tra le pretendenti alla Serie A, il Pisa ha ufficializzato l’arrivo di Markus Solbakken, centrocampista norvegese proveniente dallo Sparta Praga, con esperienza in Champions League (7 presenze). Il club toscano ha deciso di abbandonare la pista che portava a Candela del Venezia, concentrandosi invece su Leonardo Sernicola, che lascia la Cremonese.

La Cremonese, a sua volta, si è rinforzata con Paulo Dentello Azzi e sta preparando l’assalto all’attaccante Christian Gytkjaer del Venezia. Per la difesa, il club lombardo valuta Alessio Folino della Juve Stabia come opzione preferita rispetto ad Alessio Castellini, attualmente in rotta con il Catania.

Movimenti tra portieri e centrocampisti

Il Cittadella ha ufficializzato l’arrivo di Matteo Cardinali, ex portiere del Latina, mentre la Salernitana ha preso in prestito Christensen dalla Fiorentina. La Carrarese, alle prese con l’infortunio di Marco Bleve, si è mossa per Vismara della Sampdoria e aspetta il via libera per Filippo Melegoni del Genoa. La prossima settimana, il club apuano proverà a convincere il Pisa a cedere Vignato per rinforzare il centrocampo.

La Juve Stabia, invece, potrebbe arricchire la difesa con Tonoli della Pergolettese, favorito rispetto a Peda del Palermo.

Serie C: tanti movimenti interessanti

Anche in Serie C si registrano diversi trasferimenti significativi. Tra i più rilevanti: Tomaselli (Entella) alla Feralpisalò, Rocco (Lecco) alla Pro Patria, Gagliardi (Pontedera, via Genoa) al Novara, Cavallini (Reggiana) al Lecco, Nicolao (Turris) al Cerignola, Del Fabro (Arezzo) al Catania e Llano (Avellino) alla Casertana.