Repubblica: “Pohjanpalo al Palermo accordo col giocatore. Affare con il Venezia vicino alla chiusura”

Come riportato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, Joel Pohjanpalo è sempre più vicino a trasferirsi al Palermo, pronto a formare un tandem d’attacco stellare con Brunori o Le Douaron. Dopo aver lasciato il segno a Venezia, il bomber finlandese potrebbe presto approdare in Sicilia, con le trattative tra il club rosanero e quello lagunare che sembrano prossime alla conclusione.

Un affare di peso e un addio difficile per Venezia

L’attaccante, che ha segnato 47 gol in 89 partite con il Venezia e guidato la squadra alla promozione in Serie A nel 2023/24, è un simbolo per i tifosi veneziani. La possibile cessione, sebbene comprensibile dal punto di vista economico (tra i 3 e i 4 milioni di euro per il cartellino), ha scatenato la contestazione dei supporter, che si sono affezionati al calciatore per la sua connessione unica con la città.

Pohjanpalo è stato non solo un leader in campo, ma anche un “veneziano d’adozione”: vive nel centro storico, frequenta i mercati locali e ha condiviso sui social momenti iconici come il ritorno a casa in barca con la primogenita Penelope, nata in laguna. L’alchimia con i tifosi si è consolidata anche grazie alla sua semplicità, come le birre condivise al baretto dello stadio.

Un passato da campione e un futuro rosanero

Il 29enne, originario di Helsinki, ha una carriera costellata di successi e difficoltà. Dall’esplosione all’HJK Helsinki (una tripletta in 162 secondi al debutto a 17 anni) al Bayer Leverkusen, passando per prestiti in Germania, Süper Lig e infine Venezia, Pohjanpalo ha dimostrato resilienza superando un grave infortunio che lo ha tenuto fermo per 552 giorni.

Ora, il suo futuro sembra puntare verso il “Barbera”, dove già lo scorso marzo aveva lasciato un ricordo amaro ai tifosi palermitani con una doppietta decisiva nella vittoria del Venezia per 3-0. Ma questa volta, gli applausi potrebbero essere per un campione che arriva per trascinare il Palermo in Serie A.

Trattative e prospettive

L’accordo tra Pohjanpalo e il Palermo per l’ingaggio è già stato trovato, e il suo entourage spinge per chiudere la trattativa. Se tutto andrà a buon fine, il Venezia investirà i proventi della cessione su nuovi innesti, con nomi come Belotti e Shomurodov nel mirino.

Per il Palermo, l’arrivo del finlandese rappresenterebbe un segnale forte per il campionato, aggiungendo un attaccante di livello internazionale a una squadra che ha ritrovato fiducia e ambizioni. Il sole della Sicilia potrebbe essere il prossimo capitolo della carriera di un calciatore che, da sempre, sa come lasciare il segno.