Tuttosport: “Palermo, c’è anche Candela. Venezia insorge per Joel Pohjanpalo. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Come riportato da Tuttosport, il Palermo fa passi avanti per Joel Pohjanpalo, il bomber finlandese del Venezia. Il club rosanero ha trovato l’accordo con il giocatore per un maxi-ingaggio fino al 2029, ma manca ancora l’intesa definitiva con il Venezia, attesa per la prossima settimana. La cessione, però, incontra l’opposizione dei tifosi lagunari, contrari alla partenza di un simbolo della squadra.

Intrigo Candela: Palermo, Sassuolo e Samp in corsa

Il futuro del terzino destro Antonio Candela del Venezia è al centro di un vero intrigo di mercato. Il Sassuolo sembra in vantaggio, ma deve prima liberare Yeferson Paz. La trattativa potrebbe chiudersi con un prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni di euro. Anche Palermo e Sampdoria monitorano la situazione, mentre il Pisa, che lo aveva inseguito a lungo, ha virato su Leonardo Sernicola, in arrivo in prestito dalla Cremonese.

Movimenti del Palermo: Magnani e Mazzitelli tra gli obiettivi

Oltre a Pohjanpalo, il Palermo tratta col Verona per il difensore Giangiacomo Magnani, con cui però manca ancora l’accordo. Per il centrocampo, il club siciliano potrebbe inserirsi per Luca Mazzitelli, in uscita dal Como.

Altri movimenti in Serie B e C

Cremonese: vuole Alessio Castellini del Catania e Matthias Braunoder del Como (su cui c’è anche la Salernitana). Inoltre, punta Francesco Gelli del Frosinone ed è in vantaggio sul Pisa per Francesco Folino della Juve Stabia, che potrebbe sostituirlo con Patryk Peda del Palermo.

Carrarese: vicina a chiudere per il centrocampista Filippo Melegoni dal Genoa.

Mantova: punta all’attaccante Tommaso Fumagalli del Cosenza.

Movimenti della Sampdoria:

La Samp cerca rinforzi in difesa per compensare le assenze di Bereszynski e Romagnoli. Il nome caldo è Marco Curto del Cesena, ma di proprietà del Como. Per l’attacco si valutano Petagna del Monza, Gytkjaer del Venezia (possibile scambio con Borini) e Depaoli, che piace anche al Pisa.

Operazioni ufficiali:

Pisa: ufficializzato Markus Solbakken (Sparta Praga), in prestito con opzione.

Cremonese: preso Paulo Azzi dal Cagliari.

Bari: accolto Nicholas Bonfanti dal Pisa in prestito.

Salernitana: preso Oliver Christensen in prestito dalla Fiorentina.

Cittadella: ufficiale l’arrivo del portiere Matteo Cardinali, ex Latina.

Il mercato invernale si infiamma, con il Palermo e altre squadre della Serie B che cercano di rinforzarsi per affrontare la seconda metà della stagione.