Rubinho: «Sirigu a Palermo ha ritrovato gli stimoli giusti»

«Napoli corre verso lo Scudetto e o er me non è una novità. Conte è forte, intelligente e fa giocare bene la squadra. Nessuna sorpresa».

Kvara è andato al PSG. Quanto peserà il suo addio? «È un giocatore importante ma il Napoli ha fatto bene anche senza di lui. Il mister sarà bravo a gestire la situazione».

Garnacho può essere il sostituto ideale? «Caratteristiche differenti. Kvara è più forte. Se arrivasse Garnacho farebbe bene. Ma come qualità preferisco il georgiano».

La Juve continua a pareggiare… «Scherzavo con un amico e prima della partita ho detto che sicuro avrebbe pareggiato. La Juve ormai è la squadra dei pareggi. Vince quando non è preventivabile e spesso pareggia. Peccato. Speriamo che l’anno prossimo possa fare una buona stagione».

Gasperini si è detto risentito per le pressioni sull’Atalanta. «Ha ragione. Sa quali sono i limiti della sua squadra. Non bluffa. È onesto nelle sue dichiarazioni».

Ritorno al passato per il suo ex compagno di squadra Sirigu, a Palermo, che a trentotto anni difende i pali rosanero. «Bello. Tornare a casa è sempre un piacere per tutti. Ha trovato gli stimoli giusti, ogni volta che entra in campo magari gli passano per la mente gli anni che furono».