Gennaro Borrelli: sfida tra Palermo, Sampdoria e Cremonese per l’attaccante del Brescia

Come riportato da Brescia Oggi, Gennaro Borrelli, centravanti classe 1999 del Brescia, è sempre più al centro delle attenzioni del mercato invernale. Oltre a Palermo e Sampdoria, anche la Cremonese si è aggiunta alla corsa per il giocatore, considerandolo un’alternativa strategica a Christian Gytkjaer del Venezia e Gianluca Lapadula del Cagliari, entrambi difficili da raggiungere per motivi economici.

La strategia della Cremonese

Il direttore sportivo grigiorosso, Moreno Zocchi, punta su Borrelli per le sue caratteristiche e per il vantaggio del fattore età. A 24 anni, l’attaccante è più giovane rispetto a Gytkjaer (34 anni) e Lapadula (quasi 35 anni), e percepisce uno stipendio inferiore rispetto ai due esperti attaccanti. Tuttavia, il Brescia non ha intenzione di fare sconti: per Borrelli servono 3,2 milioni di euro, con la possibilità di trattare un prestito oneroso con obbligo di riscatto, ma senza contropartite.

In caso di cessione, il sostituto di Borrelli per la Cremonese potrebbe essere Manuel De Luca, in uscita proprio dal club grigiorosso.

Palermo e Sampdoria restano in corsa

Il Palermo rimane interessato a Borrelli, ma la priorità del club siciliano è sfoltire la rosa per far spazio a nuovi innesti. Per la Sampdoria, che ha appena acquistato M’Baye Niang, il direttore sportivo Pietro Accardi sta pianificando una rivoluzione offensiva e considera seriamente Borrelli come opzione per rinforzare il reparto avanzato.

Situazione in casa Brescia

Massimo Cellino, presidente del Brescia, sembra intenzionato a limitare le cessioni in questa sessione di mercato. Borrelli e Buhagiar (già in uscita) sono le uniche trattative aperte, mentre per il resto della rosa Pierpaolo Bisoli avrà il compito di valorizzare i giocatori attualmente a disposizione. Giocatori come Fabrizio Paghera, Massimo Bertagnoli e Flavio Bianchi, che fino a poche settimane fa erano dati in partenza, sembrano ora coinvolti nel progetto della squadra.

Con l’interesse crescente attorno a Borrelli, il mercato potrebbe riservare sorprese nei prossimi giorni, soprattutto per Cremonese, Palermo e Sampdoria, che continuano a monitorare da vicino la situazione dell’attaccante.