Il Gazzettino: “L’offerta indecente del Palermo per Pohjanpalo. Le cifre”

Come riportato da Marco De Lazzari su Il Gazzettino Venezia Mestre, Joel Pohjanpalo è al centro di una trattativa che ha spaccato la tifoseria lagunare e messo sotto pressione la dirigenza del Venezia. Il bomber finlandese, capitano e simbolo della squadra, è vicinissimo a un trasferimento al Palermo, che ha presentato un’offerta allettante sia per il giocatore che per il club.

L’offerta del Palermo

Il Palermo, forte del supporto finanziario del City Group, ha messo sul tavolo una proposta difficile da rifiutare: quasi 2 milioni di euro di ingaggio fino al 2029 per un giocatore di 31 anni, e una clausola rescissoria di circa 6 milioni di euro per il Venezia. Una mossa che ha sparigliato le carte e che potrebbe portare il finlandese a lasciare la Laguna per approdare in Sicilia, dove i rosanero puntano alla promozione attraverso i playoff.

La reazione dei tifosi veneziani

La tifoseria lagunare non ha preso bene la possibile partenza di Pohjanpalo. Martedì sera, gruppi ultras come le “Brigate Lagunari” e la “Banda Spericolata” hanno affisso striscioni di protesta contro la società, con messaggi come “Il doge non si tocca” e “Giù le mani da Pohjanpalo”. La frustrazione dei tifosi si somma al silenzio prolungato della dirigenza, con il presidente Duncan Niederauer che non rilascia dichiarazioni pubbliche da giugno scorso.

Un addio difficile da giustificare

Il Venezia, che inizialmente non aveva intenzione di cedere Pohjanpalo, ora si trova a dover gestire una situazione complicata. La dirigenza, già impegnata a rafforzare il reparto offensivo con l’arrivo di un compagno di reparto per il finlandese, potrebbe dover rivedere completamente i piani di mercato. Il tecnico Eusebio Di Francesco rischia di trovarsi senza il suo attaccante di riferimento, proprio nel momento clou della stagione.

Un futuro incerto

Mentre Pohjanpalo si è allenato regolarmente a Ca’ Venezia, il suo futuro sembra ormai segnato. La decisione finale spetta al giocatore, che deve scegliere tra restare un simbolo della Laguna o accettare l’offerta del Palermo per rilanciare la sua carriera.

La trattativa rappresenta un test cruciale per la dirigenza veneziana, chiamata a dimostrare chiarezza e trasparenza nei confronti di una piazza sempre più delusa. Nel frattempo, il Palermo attende con ottimismo il verdetto, pronto ad accogliere un rinforzo di peso per inseguire il sogno Serie A.