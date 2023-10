Intervenuto in conferenza stampa, il patron del Venezia, Duncan Niederauer ha annunciato l’ingresso di nuovi soci in società.

Ecco qualche estratto:

«Vogliamo annunciare il primo nuovo partner entro la fine dell’anno solare. Vogliamo iniziare il 2024 già con i nostri nuovi soci, in modo da affrontare il nuovo anno e il mese di gennaio già con forze fresche. Credo che i nuovi partner assumeranno il controllo della maggioranza del club. Vogliamo rimanere coinvolti, ma abbiamo investito tanto, ma riteniamo che sia più opportuno per noi tenere una minoranza rispetto ai nuovi investitori. Se andrà in porto la trattativa con i soci, è possibile che io non sia più il presidente. Alcuni partner vorrebbero che io rimanessi come presidente, altri no. Non lo so in questo momento, non so rispondere a questa domanda. Stiamo parlando con partner negli Stati Uniti, un paio in Europa e uno in Asia. È possibile che nuovi investitori possano affacciarsi dopo l’annuncio che per la prima volta facciamo oggi. In questo momento non abbiamo un club totalmente sostenibile. Abbiamo investito tanto quando siamo andati in Serie A e adesso abbiamo ancora alcuni contatti pesanti che rendono il club non ancora sostenibile. Tutto questo mi ha fatto pensare. Insieme ai miei soci in questo momento arriva un punto in cui per mantenere il club a questo livello o a livello superiore, c’è la necessità di portare nuovi partner dentro la nostra compagine. Non sto dicendo che me ne andrò, non sto dicendo questo, da settembre abbiamo iniziato un processo di portare nuovi investitori nel club. Abbiamo grandi ambizioni e vogliamo far crescere ulteriormente il club portandolo a un livello superiore. Abbiamo intrapreso una serie di colloqui con potenziali investitori che sono entusiasti di entrare a far parte del club. Abbiamo trovato un accordo con un nuovo brand ambassador che verrà annunciato prossimamente. Ci auguriamo di poter annunciare presto nuovi investitori . Non andremo da nessuna parte, Venezia rappresenta una formidabile occasione che vogliamo sfruttare».