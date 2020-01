Fabio Lupo presenta Gaetano Monachello in quel di Venezia. Ecco le parole dell’ex direttore sportivo rosanero: «Conosco Gaetano da diverso tempo. Lo avevo portato a Palermo perchè mi è sempre piaciuto per le sue qualità tecniche e morali. Secondo me in carriera ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. In Sicilia poi le cose non sono andate nella maniera che ci auspicavamo ed a malincuore l’ho ceduto all’Ascoli, dove ha messo a segno 8 gol. Da allora è rimasta la stima reciproca e sono contento che ora sia venuto a Venezia, sono convinto che ci darà una mano».