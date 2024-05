Playoff serie B, Venezia: info settore ospiti per la semifinale di ritorno

Il Venezia attende la vincente di Palermo-Sampdoria per iniziare il suo cammino ai playoff. I veneti, classificati in terza posizione nella regular season, sono la testa di serie degli spareggi, per cui giocheranno in casa le partite di ritorno. Attraverso il sito ufficiale, il Venezia annuncia le modalità di prevendita per la semifinale che si giocherà allo stadio Penzo:

“A partire dalle ore 15:00 di martedì 14 maggio sarà attiva la prevendita per la gara di ritorno delle semifinali playoff di Serie B 2023/2024 che si disputerà venerdì 24 maggio alle ore 20:30 allo Stadio Pier Luigi Penzo.

Il biglietto, se acquistato in prevendita, comprende il servizio di trasporto acqueo A/R per Sant’Elena attraverso linee speciali messe a disposizione da ACTV.

Gli studenti universitari potranno acquistare in prevendita il biglietto nel Settore 1 di Distinti laterali Solesin al prezzo di € 8,50. La promozione è valida esclusivamente presso i Venezia FC Store di Ca’ Venezia e Store Rialto.

La prevendita prevede 3 fasi di vendita:

– Fase 1, abbonati 23/24: dalle ore 15:00 di martedì 14 maggio alle ore 23:59 di giovedì 16 maggio con la sola possibilità di confermare il proprio posto. Dopo questo periodo non sarà più possibile per gli abbonati 23/24 confermare il proprio posto e godere della tariffa agevolata;

– Fase 2, possessori Venezia FC Supporters Card: dalle ore 15:00 di venerdì 17 maggio alle ore 23:59 di domenica 19 maggio. In questa fase sarà possibile acquistare un biglietto solo se in possesso della Supporters Card.

– Fase 3, Vendita libera: dalle ore 15:00 di lunedì 20 maggio.

E’ possibile consultare i prezzi alla seguente (LINK) tabella.

SETTORE OSPITI

Intero € 28,50 + € 1,50 di diritti di prevendita (il ticket comprende il servizio di trasporto acqueo dedicato da Pala Expo Mestre a Stadio Pier Luigi Penzo e viceversa, non consente l’accesso ad alcun altro servizio di trasporto pubblico).

La vendita per il Settore Ospiti aprirà alle ore 10:00 di mercoledì 22 maggio e chiuderà alle ore 19:00 di giovedì 23 maggio.

Le restrizioni applicate alla vendita di questo settore verranno comunicate in seguito alla Determina dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

ACQUISTO NEL GIORNO GARA

Le casse dello Stadio Pier Luigi Penzo apriranno alle ore 18:30 e chiuderanno alle fine del primo tempo. Nel caso di acquisto del biglietto presso di esse, esclusivamente nel giorno gara, i prezzi subiranno una variazione.

Per informazioni contattare biglietteria@veneziafc.it

COME ACQUISTARE

I biglietti possono essere acquistati online sul sito veneziafc.vivaticket.it con modalità print@home, in tutti i rivenditori Vivaticket (https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv), nei rivenditori Venezia Unica (https://www.veneziafc.it/ticketpoints) nei seguenti punti vendita Venezia FC:

VENEZIA

Store Rialto, Calle Larga Mazzini 4800B, Venezia, da lunedì a domenica dalle 10:00 alle 20:00.

MESTRE

Ca’ Venezia, Via Vendramin 13, 30173 Mestre, da martedì a venerdì dalle 15:00 alle 19:00, sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

Per accedere alla tariffa agevolata dedicata ai possessori di Supporters Card è necessario inserire, negli appositi campi, il codice della Card stessa.

I possessori di biglietto per la partita in oggetto potranno usufruire di dedicati servizi di trasporto speciale, per le corse di navigazione fino a Sant’Elena riservate alla tifoseria locale e ospite, senza ulteriori costi.

MODALITÀ D’ACCESSO

Il tifoso al gate dovrà esibire un documento in corso di validità. Il biglietto è nominativo e dà diritto al posto riportato sul biglietto stesso.

Si sottolinea l’obbligo per il tifoso di occupare, per tutta la durata dell’evento, esclusivamente il posto a sedere specificamente assegnato, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento.

Si invitano i tifosi ad arrivare allo stadio muniti di titolo di accesso e con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente”.