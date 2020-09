Sembra ormai giunta ai titoli di coda l’avventura di Lorenzo Lollo con la maglia del Venezia. Stando a quanto riferito da “Tuttomercatoweb.com”, il centrocampista sarebbe finito nel mirino della Spal, club neoretrocesso che vorrebbe subito allestire un organico in grado di lottare subito per la promozione. Nell’affare potrebbe essere inserito l’esterno d’attacco Marko Jankovic. Ma non sarà facile arrivare al calciatore, visto che su di lui c’è anche il forte interesse da parte del Palermo.