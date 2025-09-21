Venezia-Cesena 1-2. Gli Highlights

Il duello per i piani alti della classifica fra Venezia e Cesena si è acceso al “Penzo”, ma la sentenza è chiara: come sottolinea il Corriere dello Sport, la squadra di Mignani è imbattuta e al comando, sempre più lucida e concreta. Nonostante le assenze di Frabotta e Bisoli a mezzo servizio, i bianconeri hanno trovato protagonisti inattesi in Ciervo, ex della sfida, e in Mangraviti.

L’avvio è stato di marca lagunare, con Doumbia che ha provato a strappare e Duncan pericoloso dalla distanza. Dopo venti minuti Yeboah ha servito ad Adorante una palla d’oro, sprecata malamente. Come riporta il Corriere dello Sport, il Cesena ha lasciato l’iniziativa agli avversari, affidandosi però alle ripartenze. E proprio così, al 9’ della ripresa, è arrivato il vantaggio: Berti ha pescato Ciervo, destro al volo e gol pesantissimo.

Alla mezz’ora il raddoppio, firmato Mangraviti di testa sugli sviluppi di un corner. Il Venezia ha riaperto la partita con Busio dal dischetto, dopo un fallo di Mangraviti su Fila. Ma gli uomini di Vanoli non sono riusciti a completare la rimonta: nel finale Duncan si è fatto espellere per un duro intervento su Adamo.

Come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, il Cesena di Mignani ha mostrato maturità e capacità di colpire nei momenti giusti. Una vittoria che consolida il primato e manda un messaggio forte al campionato. Il Venezia resta competitivo, ma deve fare i conti con un’occasione mancata e con una diretta rivale che non sbaglia nulla.

Un successo che, secondo l’analisi del Corriere dello Sport, certifica la solidità del Cesena e rilancia la corsa al vertice della squadra romagnola.