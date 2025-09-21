Monza-Sampdoria 1-0. Gli Highlights

La crisi della Sampdoria si fa sempre più nera. Come scrive Alessandro Battini sul Corriere dello Sport, i blucerchiati hanno rimediato la quarta sconfitta consecutiva, cadendo anche a Monza e restando soli all’ultimo posto in classifica con zero punti. Lo spettro dell’esonero per Donati è ormai concreto, ripercorrendo quanto avvenne un anno fa con Pirlo, esonerato dopo tre giornate.

La squadra di Bianco, invece, festeggia la seconda vittoria stagionale al termine di una partita non brillante sul piano tecnico ma intensa per episodi e tensione. Al 27’ del primo tempo, alla prima vera sortita doriana, Lucchesi ha atterrato Cherubini in area: per Abisso è rigore. Barak, però, si è fatto ipnotizzare da Thiam, che ha respinto la conclusione.

Come sottolinea ancora Alessandro Battini sul Corriere dello Sport, tre minuti dopo Cherubini ha reagito con un fallo su Izzo ed è stato espulso. Il Monza ha cercato di approfittarne, ma il primo tempo si è chiuso senza reti. Nella ripresa, al 55’, è arrivata la seconda espulsione della gara: Ciurria ha steso Depaoli lanciato a rete e anche i lombardi sono rimasti in dieci.

L’episodio ha paradossalmente acceso i padroni di casa, che al 60’ hanno trovato il gol vittoria: uscita bassa di Coucke non trattenuta e Alvarez pronto a ribadire in rete. Da lì in avanti, la Samp non ha più avuto la forza di reagire.

Il verdetto, secondo l’analisi di Alessandro Battini sul Corriere dello Sport, è chiaro: la Sampdoria è in piena crisi e la panchina di Donati è a forte rischio. A fine partita è continuata la contestazione dei tifosi, mentre la società dovrà decidere sul futuro immediato dell’allenatore.

Come conclude Battini sul Corriere dello Sport, la squadra appare fragile e incapace di invertire la rotta: la quarta sconfitta in altrettante giornate pesa come un macigno sul cammino doriano.