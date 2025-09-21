Mantova-Modena 1-3. Gli Highlights

Il protagonista della serata è ancora una volta Ettore Gliozzi. Come sottolinea Alessandro Fontana sul Corriere dello Sport, l’attaccante del Modena ha firmato il suo terzo gol consecutivo, arricchito però da un rigore fallito che non ha compromesso la vittoria. Martedì compirà trent’anni e lo festeggerà con il Modena capolista, forte di due successi esterni su due e di un entusiasmo crescente sotto la guida di Andrea Sottil.

La gara del “Martelli” si è sbloccata subito. Dopo appena 45 secondi, Zampano ha servito Gliozzi, già a segno contro il Bari, per l’1-0. Un avvio che ha indirizzato la partita, anche se lo stesso centravanti ha poi calciato alto un rigore al 13’, concesso per un tocco di mano di Caprini rilevato dal Var. Poco dopo è arrivato comunque il raddoppio con il colpo di testa di Tonoli su corner di Di Mariano. In pieno recupero, come riporta Alessandro Fontana sul Corriere dello Sport, il Mantova ha accorciato con il rigore trasformato da Mancuso dopo il fallo di Zanimacchia su Mensah.

Nella ripresa i padroni di casa hanno rischiato ancora, quando Zampano ha colpito la traversa. Ma è stato un errore difensivo a chiudere i giochi: Majer ha deviato maldestramente nella propria porta regalando al Modena il 3-1 definitivo.

Per il Modena, come evidenzia Alessandro Fontana sul Corriere dello Sport, si tratta della conferma di un avvio sprint che lo proietta in vetta con convinzione e ambizione. Di contro, il Mantova di Possanzini incassa la terza sconfitta in quattro gare, un campanello d’allarme che, secondo lo stesso Fontana sul Corriere dello Sport, segna un momento di crisi evidente.