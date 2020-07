Attraverso la propria pagina Facebook Tanino Vasari va in difesa dell’ex compagno Fabian O’Neill finito in ospedale qualche giorno fa e adesso in gravi condizioni per una Cirrosi Epatica. Il web, non ha perso tempo per speculare sulla vita sregolata dell’Uruguayano. Ecco duqnue, che l’ex rosanero ha voluto così difendere il suo compagno di squadra ai tempi del Cagliari: