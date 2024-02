Vanoli presenta Venezia-Cittadella: «Loro altra mia bestia nera»

Alla vigilia del match tra Venezia e Cittadella, il tecnico dei padroni di casa si è espresso nel corso della consueta conferenza stampa.

Di seguito le sue parole:

«Preparare una partita dopo una vittoria come quella di Pisa è più facile. Sarà un derby e dobbiamo fare felici in nostri tifosi, i derby appartengono a una città. Affrontiamo una squadra ostica nonostante le sei sconfitte consecutive. Pensate che, anche se hanno perso sei partite, sono ancora dentro ai playoff. Sono convinto che faremo una grande prestazione. Non penso che si sia un rischio di rilassamento, l’entusiasmo serve per recuperare energie. Sappiamo quanto importante era la partita di Pisa per il nostro percorso. Dobbiamo affrontarla nella maniera giusta, il Cittadella è un’altra delle mie bestie nere oltre al Südtirol, spero che il risultato sia lo stesso di Bolzano. Olivieri? Adesso dev’essere bravo lui a dare continuità dopo il gol bellissimo dell’Arena Garibaldi. Ogni partita dovremo provare a vivere un sogno. Questi capolavori servono a capire che fino alla fine ci dobbiamo essere, poi come finirà lo vedremo. Ullmann? E’ rimasto qui e io gli ho detto di lavorare ogni giorno per farmi cambiare idea. Considero tutti i miei giocatori, non trascuro nessuno. Sono convinto che se uno si impegna e mi dimostra qualcosa, il premio arriva, come successo con Olivieri. Ho tolto Pierini a Pisa, ma ha messo due volte il compagno davanti al portiere».