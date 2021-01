Michele Vano, nuovo attaccante del Perugia, accostato anche al Palermo, si è presentato in conferenza stampa:

«Perugia rappresenta una tappa molto importante per la mia carriera, so che devo dare il massimo e onorare questa maglia. A Mantova sono arrivato l’ultimo giorno di mercato e non sono riuscito a trovare continuità negli allenamenti e in partita, per questo ho faticato. Ho parlato col mister che mi ha spiegato il sistema di gioco e le situazioni da attuare, per me non è importante la posizione in campo ma giocare e fare bene per la squadra».





«Perugia è una società ambiziosa, dove si fa calcio vero. Non ci ho pensato due volte quando ho ricevuto la proposta. Come numero di maglia ho scelto il 32. Il girone B è molto tosto con tante piazza blasonate. Il Perugia ha obiettivi importanti e la squadra è attrezzata, dovremo andare su tutti i campi con il giusto atteggiamento. Non so quanti gol riuscirò a segnare, la cosa più importante è remare tutti nella stessa direzione per vincere il maggior numero di partite. Sono molto contento della scelta che ho fatto perché qui ho trovato giocatori molto forti e mi aiuteranno a migliorare».