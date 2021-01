La Viterbese ha annunciato azioni legali contro l’allenatore della Casertana Guidi e il direttore tecnico del Foggia Corda. Ecco quanto riportato:

“Viterbo, 7 gennaio 2021 – In relazione a quanto accaduto allo stadio “Pinto” a seguito del match contro la Casertana, la U.S. Viterbese 1908 comunica che ha inoltrato richiesta alla F.I.G.C. al fine di essere autorizzata a sporgere denuncia-querela avanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria e/o ad agire in sede civile per il risarcimento danni, nei confronti del Sig. Federico Guidi.





La U.S. Viterbese 1908 comunica, inoltre, di aver inoltrato richiesta alla F.I.G.C. al fine di essere autorizzata a sporgere denuncia-querela avanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria e/o ad agire in sede civile per il risarcimento danni, nei confronti del Sig. Ninni Corda a seguito delle gravissime dichiarazioni rilasciate dall’attuale Direttore Tecnico del Calcio Foggia 1920 alla testata online www.foggiatoday.it”.