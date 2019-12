Ighli Vannucchi, ex attaccante del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de “Ilposticipo.it”, soffermandosi sull’esperienza con Zamparini: «Me lo ricordo presente come tanti altri presidenti, però non faceva grandi sfuriate e nemmeno show. L’ho vissuto poco perché sono stato un anno o poco più in ballo tra Venezia e Palermo e non ho ricordi particolari del presidente».