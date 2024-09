Valente presenta Reggiana-Sudtirol: «Affrontiamo squadra forte»

Il tecnico del SudTirol Federico Valente si è espresso in conferenza stampa, in vista della prossima sfida dei suoi contro la Reggiana:

«Con la sosta abbiamo avuto modo di concentrarci sui punti che vogliamo ancora sviluppare in senso positivo e su quelli che già stiamo facendo bene per rinforzarli. Come allenatore preferirei avere una difesa consolidata con automatismi già ben rodati, ma è importante avere una rosa di 24 giocatori. Cagnano si è allenato e domani proverà a fare la rifinitura, ma con la schiena bloccata non è sempre facile prevedere come reagirà. A centrocampo, con l’assenza di Mallamo cercheremo altre soluzioni. Come già detto più volte, è sempre un’opportunità per altri giocatori di farsi valere.

Modulo? Abbiamo provato entrambi i moduli durante queste due settimane. Domani, durante la rifinitura, dovremo valutare chi è in migliore condizione fisica e decidere come affrontare la Reggiana. La Reggiana ha fatto qualche acquisto last minute nel mercato, quindi ci sono aspetti non completamente prevedibili. Ho visto le ultime tre partite, affrontiamo una squadra forte nelle ripartenze e capace di giocare anche in possesso palla, il che può essere pericoloso. Dobbiamo difendere bene e, se avremo la palla, cercare di costruire qualcosa. Abbiamo lavorato per trovare gli spazi che ci concederanno.

Fase difensiva? Forse ci manca un po’ di aggressività, da mantenere fino a che la palla non è definitivamente fuori, questo richiede concentrazione fino all’ultimo. I ragazzi rispondono molto bene e, quando analizziamo i gol subiti, loro stessi riescono a identificare le problematiche che hanno vissuto in campo. Da fuori è più facile, ma è importante che loro trovino soluzioni per risolvere i problemi».