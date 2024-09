Maran presenta Brescia-Frosinone: «Dobbiamo concentrarci solo sul nostro percorso»

Alla vigilia di Brescia-Frosinone, il tecnico delle rondinelle Maran si è espresso in conferenza stampa per presentare il match:

«I ragazzi hanno lavorato talmente bene da trasmettere la loro carica anche a me. Inoltre abbiamo recuperato anche un paio di giocatori.

Frosinone? Dopo l’uno settembre, a mercato chiuso, inizia sempre un nuovo campionato; il Frosinone non è ancora riuscito a dimostrare il suo valore, ma al di là di questo noi dobbiamo concentrarci solamente sul nostro percorso. L’anno scorso abbiamo giocato ottime partite contro di loro, a tratti anche dominando, ma ogni campionato fa storia a sè.

La panchina di Cistana ? Cistana non aveva bisogno di riposare, ma è stata una scelta tecnica in vista di un percorso che dura tutto il campionato. Non è stata una punizione. Ho anche altri ragazzi su cui posso contare e di cui mi fido molto.

Che Brescia sarà? Il nostro atteggiamento può variare in base all’avversario, sia all’interno della singola gara, che in partite diverse.

Borrelli e Moncini sono recuperati? Sono entrambi disponibili. Soprattutto Moncini aveva bisogno di più tempo per riprendere la forma ideale, ma è tornato ad allenarsi col gruppo, quindi sta andando tutto per il meglio.

Juric alle spalle di Borrelli e Moncini? É una situazione che ci può stare, e che abbiamo già provato anche l’anno scorso in alcune situazioni, mettendo in campo sia Borrelli che Moncini.

Almeno uno tra i due partirà titolare? Non mi piace anticipare le scelte, nonostante abbia già effettuato le mie valutazioni».