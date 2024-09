Cittadella-Catanzaro, Gorini: «Obiettivo 3 punti»

Edoardo Gorini, tecnico del Cittadella, ha parlato in sala stampa alla vigilia del match contro il Catanzaro.

Ecco le sue parole:

«La squadra ha lavorato bene in queste 2 settimane. C’è sempre curiosità dopo la sosta, ma siamo pronti per questa sfida. Le insidie? Avere interrotto il buon ritmo trovato ad inizio stagione. Vale un po’ per tutti questo discorso. C’è voglia di ricominciare e rivedere il Cittadella visto sino a questo momento. Come prestazioni non posso dire nulla alla squadra, a volte nei particolari a volte siamo mancati. L’obiettivo sono come sempre i 3 punti».

«Il Pitta ha dato tanto ed ha ricevuto tanto. Abbiamo un bel ricordo di lui. Non se giocherà dall’inizio, sarà un’arma in più nel reparto offensivo del Catanzaro. A fine mercato hanno preso giocatori importanti per la categoria e sono forti. Cosa temo del Catanzaro? Amano tenere il pallone tra i piedi e Caserta sta portando avanti il discorso iniziato da Vivarini. In mezzo al campo sono molto tecnici e forti in avanti, con giocatori in grado di fare la differenza. Saranno propositivi con la palla tra i piedi, poi alternano la fase difensiva in modalità più aggressiva o attendista. Io guardo in casa mia e devo cercare di trasferire la voglia di portare avanti questo bel momento. Vincere non è mai scontato e se lo pensiamo stiamo facendo un errore. Azzeriamo tutto e ripartiamo».

«Non ci saranno Negro, Kastrati, Voltan e Tronchin. Cecchetto ha recuperato, per il resto siamo questi. Casolari e Masciangelo fuori a Modena? Erano arrivati alla terza partita in sette giorni e contro Bisoli ho preferito optare per un po’ di più di fisicità. Non è importante solo chi parte dall’inizio, ma soprattutto chi entra a gara in corso».

«Dovremo essere al 100% per provarli a battere. Le vittorie danno sempre tanto in termini di entusiasmo e morale. Anche se siamo solo alla quinta giornata è importante mettere fieno in cascina. Spero ci sia tanta gente allo stadio e dobbiamo fare di tutto per vincere la partita. Tutto dipende da noi e dal nostro atteggiamento. Vogliamo regalare una gioia al nostro pubblico in casa, anche oramai cambia o fuori i punti sono gli stessi»

«Davanti abbiamo tante possibilità. In relazione ad avversari e come vedo i giocatori durante le settimana faccio le mie scelte. Ho qualche dubbio di formazione, speriamo di mettere in campo la formazione più competitiva possibile. I cambi saranno fondamentali come sempre».