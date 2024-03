Valente presenta Como-Sudtirol: «Loro forti in ogni reparto. Futuro? Non ci penso»

Federico Valente, allenatore del Sudtirol, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la prossima partita di Serie B contro il Como.

Di seguito le sue parole:

«Fortunatamente abbiamo avuto a disposizione due settimane per preparare al meglio la sfida di lunedì prossimo contro il Como. Loro hanno un organico forte in ogni zona del campo: è una squadra che si difende bene con un reparto offensivo di qualità. Intensità e determinazione non dovranno mancare. Indisponibili? Pecorino e Cagnano per un problema alla schiena. Tait? Ritornerà dall’inizio, per noi la sua presenza è molto importante. El Kaouakibi? E’ un giocatore polivalente, può fare il braccetto ma anche l’esterno. Giorgini, Scaglia e Masiello confermati? Credo proprio di sì, mi stanno dando ottime risposte. Il mio futuro? Non ci sto pensando attualmente, voglio solo portare il Südtirol alla salvezza e poi si vedrà».