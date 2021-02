Intervistato durante “Siamo Aquile”, in onda su “TRM”, Nicola Valente ha così parlato:

«Sarò un po’ un banale, ma questa non è la classifica che ci rispecchia, perché in certe partite questa squadra ha dimostrato di avere grandi qualità. Ultimamente non ci gira bene e probabilmente siamo anche noi a non farla girare bene. Dobbiamo affrontare ogni partita come se fosse una finale, la partita della vita.





Abbiamo fatto vedere che siamo una squadra di vertice, magari in quei momenti in cui ci sentivamo di tirar fuori quel qualcosa in più. Magari adesso c’è più pressione che ti porta a commettere degli errori. Quando vedi che i risultati non vengono, può subentrare un po’ di sconforto».