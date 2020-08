«Cosa mi ha colpito di Boscaglia? Lo conosco per fama, cioè per quello che ha fatto, ci stiamo conoscendo adesso. Posso dire che vedo una persona molto sicura del suo lavoro, decisa e sa esprimere i suoi concetti e parlare con i giocatori. Ci sarà modo di conoscerci meglio. Sono qui per dare il meglio anche al mister».

Queste le dichiarazioni di Nicola Valente, nuovo esterno offensivo del Palermo, intervenuto quest’oggi in conferenza stampa.