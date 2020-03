Parejo, in una lunga intervista ad “AS”, affronta diversi temi. Di seguito alcune parole riportate da “TMW”:«In pochi parlano di quanto siamo stati esposti giocando Atalanta-Valencia. Il club ha fatto di tutto per evitare il contagio, ha portato avanti misure ufficiali ma non è stato possibile evitarlo. Ora è il momento di stare accanto a coloro che sono stati infettati, incoraggiarli e confidare che tutto andrà bene. Ci ha toccato molto da vicino ed è per questo che siamo così consapevoli. Tutta l’Europa deve aver imparato da quello che è successo in Cina. Ora dobbiamo ascoltare le autorità e rimanere a casa, che è il modo più sicuro per fermare la trasmissione e quindi aiutare tutti coloro che stanno rischiando la vita per noi. In pochi parlano dell’esposizione di noi giocatori e dei lavoratori del club in quella partita».