Vaira: «Il Palermo ha preso l’allenatore giusto, in B sarà protagonista»

Intervistato da “TMW” l’ex Ds del Modena, Davide Vaira, si è espresso su vari temi.

Ecco le sue parole:

«Conte è un grande allenatore e testimonia le intenzioni del Presidente De Laurentiis: ha preso un vincente che riesce sempre a costruire gruppo e mentalità. Il Napoli sarà protagonist. Credo che avrà le idee molto chiare. Conte è un allenatore molto marchiato nelle sue scelte. Giovanni Manna è un ragazzo che conosco, sveglio: hanno le idee chiare e faranno il mercato giusto. Conte vuole soldati, bisogna pedalare. Il Napoli farà un mercato in funzione delle caratteristiche che vuole l’allenatore».

Che mercato sarà quello estivo? «C’è un bel movimento. Hanno cambiato in tanti. Alla Juve sarà il primo vero mercato di Giuntoli, che agirà con il suo metodo e la scelta dell’allenatore va in questa direzione. Sono curioso di vedere la Roma. E sono contento per Baroni alla Lazio: Lotito ha fatto una bella scelta. Poi c’è il Bologna in Champions, l’Atalanta. Sarà un mercato frizzante»

E in B? «Vedo protagonista il Palermo, che ha preso l’allenatore giusto. Farà un buon mercato il Bari che deve ripartire con un nuovo ciclo. C’è da capire cosa accadrà con la Salernitana: se andasse Petrachi farebbe una squadra importante. La Sampdoria ha qualche problema ma dovrà essere protagonista. A Genova il pubblico si aspetta un campionato di livello. Pietro Accardi avrà tra le mani una bella patata bollente».

La Carrarese farà la Serie B. «Sono di Carrara, sono felice per la città, la proprietà e la dirigenza. Ho visto tante partite, sono stati incredibili. Parlare di sorpresa non è neanche giusto. Calabro è stato eccezionale, ha cambiato la mentalità della squadra».