Messina, Costa: «Questo club non è secondo a Catania o Palermo»

L’edizione odierna de “La Gazzetta del Sud” riporta un’intervista al direttore generale del Messina, Angelo Costa.

Ecco le sue parole:

«Priorità al Messina. Sono licatese e sono stato otto anni al Licata, ma mi sono bastati pochi mesi per innamorarmi di questa piazza. Ho avuto diversi contatti con il presidente Pietro Sciotto in queste settimane. Con lui c’è grande stima reciproca e rispetto, ho trovato un patron vecchio stampa che quello che dice poi fa. Ho fiducia in lui e anche se non mi dovesse richiamare, sono certo che farà il bene del Messina perchè è il primo tifoso della squadra. Mi sono preso questi 15-20 giorni, finora non ho preso in esame altre ipotesi perchè, come ho detto, metto Messina davanti a tutto. L’ho detto anche quando sono arrivato che questa realtà non è seconda a Catania o Palermo. Anzi ribadisco il concetto».