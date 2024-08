Vai da Pirlo, diventerai grande con lui: Thiago Motta lo manda alla Sampdoria | Addio Juventus

Thiago Motta ha dato il suo via libera per il trasferimento. Il centrocampista andrà alla Sampdoria di Pirlo.

La Juventus si appresta a vivere una stagione cruciale, con l’obiettivo di ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo dopo un periodo di delusioni sportive. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è impegnato in una profonda rivoluzione della rosa, con l’intento di costruire una squadra all’altezza del prestigioso brand bianconero.

L’operato di Giuntoli, che ha già portato all’arrivo di alcuni volti nuovi, si concentra tanto sugli acquisti quanto sulle cessioni, necessarie per riequilibrare una rosa che negli ultimi anni ha faticato a trovare un’identità vincente.

Tra i giocatori destinati a lasciare Torino, uno sembra ormai prossimo a vestire la maglia della Sampdoria. L’operazione è in dirittura d’arrivo e ha già ricevuto il via libera da parte dell’allenatore Thiago Motta. Vediamo di chi si tratta.

Destinato alla Sampdoria

Nikola Sekulov andrà alla Sampdoria. Il giovane centrocampista classe 2004 è pronto a salutare la Juventus e ad iniziare la sua nuova avventura in Serie B insieme al nuovo allenatore Andrea Pirlo. Sekulov è cresciuto calcisticamente nella Primavera della Juventus Next Gen, diventando tra i calciatori protagonisti della squadra, con 23 presenze e 9 gol.

I blucerchiati hanno concretizzato il proprio interesse per il calciatore, dopo un breve prestito alla Cremonese. L’italo-macedone potrebbe rappresentare un rinforzo ideale per il centrocampo pensato da Andrea Pirlo, soprattutto grazie alle sue capacità tecniche e di inserimento, oltre che alla sua sviluppata visione di gioco.

Battuta la concorrenza

Per assicurarsi le prestazioni di Nikola Sekulov, la Sampdoria ha dovuto affrontare una concorrenza serrata. Palermo e Frosinone avevano manifestato un forte interesse per il giovane talento ex bianconero, ma nelle ultime ore la società blucerchiata ha fatto un passo decisivo, riuscendo a chiudere l’accordo. Le firme sul contratto non sono ancora arrivate, ma tutto fa pensare che l’accordo andrà a buon fine.

Il ds della Sampdoria, Filippo Accardi è infatti convinto di poter concludere la trattativa. L’accordo si baserà su un prestito con obbligo di riscatto da parte della Sampdoria a 1.7 milioni di euro a favore della Juventus. I torinesi potrebbero inoltre contare sulla possibilità di recompra del centrocampista, in modo da valutare in futuro se avere nuovamente il calciatore in prima squadra.