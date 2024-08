Conte ci prova con Giuntoli: lo prendono a titolo definitivo | Trattativa diretta Napoli-Juve

L’allenatore del Napoli ha le idee chiare per il futuro. Ora Conte ci prova con Giuntoli per prenderlo a titolo definitivo.

Per Antonio Conte la stagione 2024-25 sarà una sfida tecnica ed emotiva particolarmente impegnativa. Il tecnico leccese dovrà provare a risollevare il morale dei tifosi partenopei, delusi da una stagione che ha disatteso le aspettative dopo il trionfale Scudetto vinto l’anno precedente. La piazza napoletana vuole vedere il proprio club tornare a lottare per il vertice e il tecnico leccese è perfettamente consapevole delle altissime aspettative che gravano su di lui.

Conte, con la sua esperienza e il suo carisma, sa che dovrà costruire una squadra in grado di competere su tutti i fronti, e non sarà sufficiente ripetere quanto fatto in passato: servirà qualcosa in più, un salto di qualità netto. Per questo motivo, l’allenatore ha espresso chiaramente l’intenzione di rafforzare la rosa in ogni reparto: Conte vuole un Napoli che possa lottare fino alla fine in tutte le competizioni.

Ecco perché Conte ora ci prova con Giuntoli per poter portare a Napoli un vero e proprio campione da cui ripartire. Ecco di chi si tratta e perché il Napoli potrebbe prenderlo a titolo definitivo.

Il sogno di Conte

Secondo quanto riportato dalle recenti indiscrezioni sportive, il Napoli starebbe pensando a Wojciech Szczesny per la propria porta. L’estremo difensore polacco è ormai considerato in uscita dalla Juventus e questo potrebbe portare ad una cessione “in saldo” del calciatore. Una situazione di cui potrebbe approfittare il Napoli, convinta nel poter inserirsi come pretendente credibile per l’ormai ex numero uno bianconero.

Antonio Conte conosce molto bene il portiere della nazionale polacca e lo vorrebbe a Napoli per poter mettere al sicuro la difesa. Il tecnico leccese punterebbe molto sull’esperienza e la capacità di leader di Szczesny e vorrebbe spingere Giuntoli a valutare una sua cessione.

La trattativa

Tuttavia, gli ostacoli per vedere il portiere della Juventus al Napoli sono tantissimi, quasi insormontabili. Il polacco, seppur in uscita, ha un ingaggio di circa 6 milioni di euro a stagione, quasi 11 milioni al lordo.

Una cifra troppo impegnativa per il club partenopeo che, a questo punto, dovrebbe cedere alcuni dei suoi calciatori per abbassare il proprio monte ingaggi. L’idea di prenderlo invece in prestito secco, partecipando ad una quota del suo stipendio sembra essere invece una scelta più sostenibile, ma non gradita a Giuntoli.