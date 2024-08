Ok per Kalulu, ma voi ci date lui? Ibrahimovic e Giuntoli a colloquio | Lascia la Juve per il Milan

L’asse Milan-Juve si muove più in sintonia che mai. C’è l’ok per Kalulu, ma a Milano vogliono qualcosa in cambio. Ibrahimovic e Giuntoli a colloquio.

Nelle scorse ore sono aumentate a dismisura le possibilità di vedere Pierre Kalulu, braccetto di difesa del Milan alla Juventus per la prossima stagione. La dirigenza bianconera avrebbe visto nel francese l’uomo giusto per rispondere alla trattativa fallita per Todibo.

I colloqui sull’asse Torino-Milan sembrano essere avanzatissimi e il francese, con tutta probabilità, dovrebbe indossare presto la maglia bianconera. Tuttavia, i dirigenti del Milan potrebbero spingere per allungare ulteriormente la trattativa e ottenere dalla Juventus qualcosa in più.

L’accordo tra le parti, infatti, è arrivato in pochissimo tempo, ma ora il Milan vorrebbe provare a chiedere alla Juventus un rinforzo, approfittando delle buone sensazioni tra le due dirigenze. Ibrahimovic e Giuntoli potrebbero infatti andare presto a colloquio per portare l’attaccante a Milano.

Contatti Ibrahimovic Giuntoli per l’attaccante

Il Milan è sempre più vicino a Fofana. Il centrocampista del Monaco è dato ormai per partente e potrebbe dire sì ai rossoneri già nelle prossime ore. Ma intanto la dirigenza rossonera potrebbe continuare a spingere sul mercato per poter accogliere nuovi rinforzi, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo.

I rossoneri, dopo aver acquistato Alvaro Morata, cercano un altro attaccante per poter far riposare le punte, pur garantendo esperienza e capacità tecniche. Ecco quindi che la scelta numero uno sembrerebbe essere quella di Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco è considerato in uscita dai dirigenti bianconeri e potrebbe essere la prima scelta per il Milan.

La trattativa Kalulu per arrivare a Milik

L’imminente trasferimento di Pierre Kalulu al Milan potrebbe essere la chiave di volta per i rossoneri, alla ricerca di un attaccante. I contatti giù esistenti potrebbero favorire i colloqui tra Ibrahimovic e Giuntoli per arrivare ad un punto di svolta per la trattativa Milik.

I due giocatori (Kalulu e Milik) si muoverebbero comunque su trattative differenti, ma comunque sarebbe molto più semplice arrivare ad un sì definitivo, visti i buoni rapporti tra le due dirigenze. Le parti si incontreranno quindi a breve, per parlare sia di Kalulu che dell’attaccante polacco. La Juventus potrebbe quindi cedere le sue richieste e accettare, o comunque valutare seriamente le proposte concrete da parte del Milan. Il giocatore potrebbe muoversi per una cifra tra i 5 e i 10 milioni di euro, ma non è esclusa una trattativa che possa basarsi anche su un prestito oneroso con obbligo di riscatto.