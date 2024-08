Gilardino chiama Thiago Motta: lo voglio al Genoa con me | Lascia la Juve per tornare titolare

Il Genoa di Alberto Gilardino piomba su un giocatore della Juventus di Thiago Motta: trattativa improvvisa, si può chiudere.

Prosegue il pre-campionato del Genoa di Alberto Gilardino, pronto all’esordio ufficiale venerdì 9 agosto in Coppa Italia contro la Reggiana. Un impegno al quale i rossoblù si avvicinano consapevoli dei propri mezzi, anche alla luce del recente successo ottenuto in amichevole contro il Monaco.

Il Grifone si è infatti imposto con il punteggio di 2-1 sul club militante in Ligue 1 e ai nastri di partenza della prossima UEFA Champions League. A decidere l’esito del match – disputato a porte chiuse presso il centro sportivo “La Turbie” di Montecarlo – sono stati Messias e Martin.

Un test estivo già ampiamente indicativo per i liguri, che presto potrebbero salutare uno dei loro giocatori più ambìti in sede di calciomercato: si tratta di Albert Gudmundsson, attualmente vicino ad accasarsi alla Fiorentina. I viola, dal canto loro, offrirebbero all’attaccante il doppio dello stipendio attuale (l’islandese a Genova percepisce 1,4 milioni di euro a stagione).

Restano però due nodi da sciogliere: la formula del trasferimento a Firenze di Gudmundsson (i toscani avrebbero offerto un prestito oneroso con obbligo di riscatto) e il profilo da prelevare per andare numericamente e qualitativamente a sostituire il giocatore in rosa. In tal senso, Alberto Gilardino avrebbe già individuato l’uomo ideale per il suo progetto tattico.

Il Genoa piomba su un giocatore della Juventus: Gilardino vuole solo lui

Marco Ottolini, direttore sportivo del Grifone, è intenzionato a fare di tutto per accontentare il suo allenatore e, di conseguenza, è altamente probabile che nelle prossime ore inizierà a imbastire una trattativa con la Juventus di Thiago Motta per portare all’ombra della Lanterna Arkadiusz Milik.

L’ariete polacco, protagonista in positivo dell’ultima, travagliata stagione bianconera (ha siglato il gol decisivo in semifinale di Coppa Italia, competizione poi vinta dalla Vecchia Signora), sarebbe il bomber ideale per Gilardino, il quale avrebbe già studiato alcune soluzioni di sviluppo del gioco per sfruttarne al meglio il rendimento sotto porta.

Milik al Genoa? Per la Juventus non è incedibile

Milik al Genoa, come riportato da “La Repubblica”, è uno scenario tutt’altro che irrealizzabile. Il centravanti della Polonia, al rientro in gruppo dopo un infortunio al menisco, non è considerato incedibile da Thiago Motta e la Juventus è pronta a valutare proposte non inferiori ai 10 milioni di euro.

Gilardino, in tal senso, ha chiesto alla sua società di compiere uno sforzo economico per far sì che l’attuale numero 14 bianconero raggiunga il capoluogo ligure e inizi al più presto ad allenarsi con i nuovi compagni. Le alternative ad Arek Milik, infatti, non scaldano particolarmente il tecnico e rispondono ai nomi di Nzola (Fiorentina), Oudin (Lecce) e Muharemovic (Juventus Next Gen).