Dal Bayern… alla Juventus: prestito con diritto di riscatto | Ecco l’occasione di fine agosto

Colpo inaspettato per mister Thiago Motta, che in questo modo avrà una rosa che potrà competere per la vittoria dello scudetto.

Nonostante nelle prime uscite amichevoli di questa preparazione estiva le cose non siano andate per il verso giusto, prosegue il lavoro di mister Thiago Motta a capo della squadra bianconera. Allo stesso modo però continuano anche le operazioni di mercato della Vecchia Signora, sia in entrata che in uscita. Nei giorni scorsi è stato proprio il tecnico a far capire che diversi giocatori devono trovarsi una nuova sistemazione, lasciandoli a casa per il test contro il Brest.

Oltre alla spinosa questione dei giocatori ai margini del progetto però la Vecchia Signora sta spingendo forte per prendere gli ultimi innesti che andranno a completare la rosa. In particolar modo negli ultimi giorni si sta ragionando molto su un nuovo esterno offensivo da regalare all’allenatore italo-brasiliano.

I nomi fatti in questo senso sono diversi, ma sembrano tutti abbastanza complicati: da Adeyemi a Galeno, passando poi per Nico Gonzalez e Conceicao. Per questa ragione dunque nelle ultime ore ai piani alti della Continassa è venuta in mente una nuova idea. Si tratta di un calciatore del Bayern Monaco messo quasi alla porta dal club bavarese e che a Torino potrebbe rilanciarsi.

Assist perfetto del Bayern a Giuntoli

”Stiamo valutando la miglior soluzione per farlo giocare. Stiamo cercando la cosa migliore per lui. Bryan potrebbe trovare le cose un po’ più difficili ora e si è rivolto a noi per trovare una soluzione. Pensiamo che sia una buona idea per lui ottenere più minutaggio altrove”. Sono queste le parole che il direttore sportivo del Bayern Max Eberl ha rilasciato di recente sul giovane Bryan Zaragoza.

Si tratta di un esterno offensivo spagnolo classe 2001 che, come affermato dal dirigente tedesco, avrà difficoltà a trovare spazio in Baviera, e che di conseguenza potrebbe andare a giocare altrove con maggiore continuità.

La Juve valuta il colpo low cost

Visto che come detto la Vecchia Signora è a caccia di un rinforzo sulle fasce offensive, non è da escludere che la dirigenza bianconera valuti realmente di prendere il giovane spagnolo.

Zaragoza arriverebbe in prestito con diritto di riscatto, e consentirebbe al club torinese di non spendere soldi per il rinforzo offensivo, concentrando le risorse economiche in altre zone di campo.