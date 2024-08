Motta glielo dice in faccia: vai in prestito e torna l’anno prossimo | Ciao ciao Juve

Il tecnico bianconero ha bocciato un giocatore e ha deciso di lasciarlo partire a titolo temporaneo. Sarà valutato nella prossima stagione.

La Juventus al momento è un cantiere aperto. Dopo aver regalato diversi innesti a Thiago Motta, adesso il mercato bianconero sta vivendo un attimo di stallo. Complice anche il fatto che la società si stia concentrando sulle uscite, che stanno portando nelle casse diversi soldi. La realtà però è che il tecnico juventino sta cominciando a fare delle valutazioni importanti.

Infatti l’allenatore continua a lavorare con la squadra, e di giorno in giorno cerca di capire punti deboli e di forza di ogni giocatore. In particolar modo in questa fase il giudizio del mister può addirittura stabilire il futuro degli elementi della rosa. Una bocciatura infatti potrebbe costare il posto in squadra a qualsiasi calciatore dell’organico attuale.

Ed è proprio questo ciò che è successo ad uno di questi. Nello specifico infatti Motta avrebbe preso e parlato faccia a faccia con questo giocatore e gli avrebbe consigliato di andare in prestito per trovare più spazio e condizione fisica, in modo da tornare il prossimo anno più pronto e preparato ad affrontare la sfida bianconera.

Un acquisto porta ad una separazione

La Vecchia Signora è molto vicina a chiudere l’acquisto di Jean Clair Todibo, difensore centrale francese di proprietà del Nizza. I due club sembrerebbero avere un accordo già da diverso tempo: l’ex Barcellona arriverà a Torino in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, per una cifra totale tra i 30 e i 35 mln di euro.

Un colpo di grande spessore per la retroguardia bianconera, che però adesso rischia di avere troppi uomini. Con il neo acquisto, e le presenze di Rugani, Bremer, Danilo, Tiago Djalò e Gatti, la coperta a disposizione di Thiago Motta sarebbe troppo lunga, e almeno uno di questi uomini elencati dovrebbe fare le valigie.

Djalò fa già le valigie?

Il giocatore designato a fare le valigie in difesa è proprio il portoghese, arrivato solamente nella scorsa sessione di mercato invernale. Nello specifico il ragazzo, reduce da un grave infortunio al crociato, ha bisogno di trovare più spazio altrove, e di conseguenza per lui si sta valutando l’idea di un trasferimento in prestito.

Al momento però non ci sono molte pretendenti per l’ex calciatore della primavera del Milan, anche se con questa formula diverse squadre potrebbero decidere di farci un pensierino.