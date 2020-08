Intervenuto in conferenza stampa, Davide Vagnati, ds del Torino, si è espresso così in merito al futuro di Belotti e Sirigu:

«Se abbiamo parlato con Belotti? Lo abbiamo fatto a fine campionato, poche settimane fa. Belotti è innamorato della maglia e della città, la sente lui. Non c’è nessun tipo di problema: per me, Andrea può rimanere qui fino al termine della carriera. Lo stimo per l’atteggiamento che ha ogni giorno, è un esempio per tutti. Ha ancora due anni di contratto, non abbiamo così esigenze di incontrarsi. Pensiamo soltanto al nuovo progetto, vogliamo creare un gruppo duraturo e stiamo cercando di focalizzarci su questo. Finito il mercato, potremo parlare con Belotti per il rinnovo: e c’è un portone aperto. Percentuali di permanenza di Sirigu? Dico 100 per cento. Ha un contratto lungo, è un punto fermo dello spogliatoio: non ci sono situazioni diverse dalla sua permanenza al Toro».