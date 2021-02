«L’Italia ha un ruolo di primo piano per la spinta nella produzione dei vaccini in Ue, in particolare per quanto riguarda i siti per il confezionamento di prodotti iniettabili».

Lo spiegano, secondo quanto riporta “Tgcom24”, fonti europee, alla vigilia del vertice in cui i leader si confronteranno sulle possibilità di accelerare la produzione dei vaccini nei vari Stati membri.