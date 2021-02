Intervenuto ai microfoni di “Radiobari”, l’attaccante Eugenio D’Ursi ha dichiarato l’obiettivo del Bari:

«Giochiamo sempre per vincere e la prepariamo come tutte le partite, l’importante è vincere. Noi pensiamo partita per partita e a fare più punti possibile, a fine campionato vediamo a che posizione arriveremo. Mi sono ripreso, ora sto benissimo, spero di continuare così fino alla fine del campionato e di vincere i play-off, noi ci proviamo».