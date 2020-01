Il pugno all’indirizzo di un avversario nel corso di San Tommaso-Palermo è costato al terzino sinistro rosanero Vaccaro ben tre giornate di squalifica. Stando a quanto filtra dal club di viale del Fante, la società non sembra intenzionata a fare ricorso sulla decisione del giudice sportivo, come già avvenuto dopo la squalifica rimediata da Ficarrotta per l’espulsione contro il Savoia. Anche in quell’occasione l’attaccante rosanero era stato fermato per tre turni ed il Palermo aveva accettato il verdetto senza ricorrere. Questa volta, però, l’assenza per tre giornate di Vaccaro, soprattutto in quanto under, rischia di pesare di più.