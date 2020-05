Ai sospettosi cronici resterà comunque il dubbio se in questa storia venga prima l’uovo o la gallina. E cioè se l’arruolamento di Guido Bertolaso come consulente della Regione, «a un euro, come in Lombardia e nelle Marche», sia il motivo primordiale del suo sbarco dell’Isola o invece la conseguenza (accelerando un finale che magari sarebbe stato il medesimo) delle polemiche sulla mancata quarantena nella «barchetta».

È ufficiale: l’ex capo della Protezione civile, dopo smentite e smentite delle smentite, è in campo per la Sicilia. Ha incontrato il governatore Nello Musumeci – stavolta non in un ristorante al porto di Trapani, ma nello studiolo di Palazzo d’Orléans – sempre assieme all’assessore alla Salute, Ruggero Razza. «Qui non si tratta di gestire una emergenza con letti, ma di prevenzione», dice all’AdnKronos Bertolaso, già operativo. «Dopo il 3 giugno Musumeci farà una conferenza stampa per presentare un pacchetto di iniziative e dirà come intende avvalersi di me». Ma per fare cosa? «Stiamo ragionando, parliamo di statistiche. Non c’è alcuna fretta, sono qui con loro e gli do una mano. Vedremo la prossima settimana. Ma ancora non c’è nulla di concreto. Non c’è bisogno di mettere nero su bianco». Oggi un incontro a Catania, ma è decisiva la riunione tecnica di domani. Indizio importante: è già in prima linea anche l’assessore al Turismo, Manlio Messina. Ma Bertolaso non si sbilancia: «Hanno delle idee per riaprire l’isola, ma vogliono essere cauti e proteggere i siciliani che finora si sono comportati bene, ma anche invogliare i turisti a venire in Sicilia». E così arriviamo al punto. Cioè al dossier sul quale sta lavorando Bertolaso. Nome in codice: “Sicilia regione a turismo speciale”. Un’iniziativa «fra le prime al mondo», un «piano basato su protocollo sanitario e monitoraggio» (così lo definiscono nel governo regionale), che vedrà la luce nei prossimi giorni. In coincidenza con l’ormai scontata riapertura delle frontiere fra le regioni il 3 giugno.