Il tecnico del Marina di Ragusa, Salvatore Utro, ha rilasciato un’intervista per “La Sicilia”, esprimendo il suo pensiero sull’emergenza Coronavirus. Di seguito le sue parole: «Situazione difficile, mai vissuta. Una situazione drammatica a livello mondiale. Parlare di calcio in questo momento è molto complicato, quasi impossibile. Bisogna navigare a vista, rispettare le regole e quello che ci hanno detto di fare e, poi, aspettare che le persone competenti ci dicano come muoverci in futuro. Al momento la cosa più importante è che questo nemico venga sconfitto. Oggi parlare della ripresa del campionato o della prossima stagione non ha un senso logico. L’unica cosa che posso dire è che il mondo del calcio deve rimanere compatto in modo da potere ripartire, quando sarà finito tutto. Ho un gruppo eccezionale. Per me gli allenamenti individuali servono anche a staccare la spina a livello mentale. Naturalmente ho anche detto ai ragazzi di stare attenti all’alimentazione».