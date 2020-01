«Ieri sono andato in sala stampa e non hanno messo la mia intervista. Io ho detto cose riguardanti l’aspetto tecnico. Non si è potuto confrontare quello che ho detto io rispetto a quanto detto da loro. Noi non abbiamo fatto i birilli, ma abbiamo battagliato. Il Savoia nella prima mezz’ora non trovava spazi, negli ultimi 15′ del primo tempo volevano sbloccare la gara. I primi 15′ del secondo tempo abbiamo fatto tutto noi e potevamo andare in vantaggio, dopo la gara è cambiata e hanno messo dentro 3 attaccanti. Erano frenetici e abbiamo tenuto botta. Il Savoia è costruito per vincere il campionato e ieri volevano vincere la gara. Noi conosciamo i nostri limiti e abbiamo fatto di tutto per fermarli e siamo orgogliosi di averli fermati». Queste le parole rilasciate da Salvatore Utro, allenatore del Marina di Ragusa, ai microfoni di “Diretta Stadio”.