L’allenatore del Marina di Ragusa, Salvatore Utro, ha parlato a “Radio Ragusa”, ecco le sue parole: «In Serie D non ci sono partite facili. Nelle ultime quattro gare abbiamo fatto sette punti e vogliamo tirarci fuori dalla zona play out. Il percorso è ancora lungo e dobbiamo rimanere concentrati sempre. Savoia? Una squadra attrezzata per competere col Palermo ma andremo lì per fare la nostra partita».