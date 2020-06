Secondo quanto rivelano i dati diffusi da “Usa Today”, almeno 40.600 morti per il Coronavirus negli Usa sono legati alle case di riposo. E’ il dramma nel dramma che riguarda i ricoveri per anziani degli Stati Uniti, che si sono trovati impreparati davanti alla diffusione dell’epidemia. Negli ultimi tre mesi circa il 40% delle vittime totali del Paese riguarda le case di riposo (sia pazienti che dipendenti). Il conteggio di Usa Today non tiene conto del fatto che sette Stati non hanno fornito il numero dei morti nelle case di cura a lungo termine.