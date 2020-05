«La squadra ha ripreso l’attività, svolgendo degli allenamenti individuali, anche se siamo in attesa di questo protocollo per tornare ad allenarci in gruppo. Se si deve riprendere a giocare lo si deve fare in assoluta sicurezza, questo protocollo per come è attualmente sarà difficile da applicare per tante società. Se si riparte per poi rischiare di fermarsi, sarebbe giusto cristallizzare la classifica senza perdersi in chiacchiere, pensando a play off e play out allargati . Sono stati disputati due terzi di campionato, quindi sarebbe giusto riconoscere i meriti di chi attualmente è posizionato meglio in classifica. Vedremo cosa accadrà nella riunione di giovedì, in modo da avere chiarezza. Assolutamente no, sarebbe un grande errore, perché la Serie B per come è attualmente è un campionato importante che mette in evidenza molti giovani. Facendo un campionato a due gironi, perderebbe parecchio di valore. In attesa di capire quale sarà il futuro di questa stagione, noi comunque abbiamo seguito già dei giocatori e sappiamo bene cosa dovremo fare». Queste le parole del ds del Crotone, Beppe Ursino, rilasciate ai microfoni di “Ilcalciocalabrese.it” in merito alla ripresa della Serie B.