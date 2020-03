Sputava verso i passanti urlando «ho il Coronavirus» (video). Secondo quanto riporta “Il resto del Carlino”, è bastato questo ieri nel tardo pomeriggio a far scattare nel centro storico di Modena un livello di allerta che in tempi normali vedremmo solo a fronte di rapine o episodi di criminalità ben più gravi. Francesco Cavicchioli, un testimone, ha dichiarato quanto segue: «Urlava di avere il Coronavirus, rincorreva le persone, sputava alla gente in Corso Cavour tentando anche di danneggiare le auto in sosta. Secondo me era palesemente ubriaco. Ad un certo punto – prosegue il racconto di Cavicchioli –, ha cominciato a correre per allontanarsi e allora abbiamo iniziato a seguirlo, chiamando la polizia per dire dove si stava dirigendo. Non credo che abbia davvero il Coronavirus, penso che alla fine fosse solo ubriaco». Le volanti della polizia, hanno fermato il soggetto in questione. CLICCA QUI PER IL VIDEO.