L’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, si trova a Madeira in Portogallo, per assistere la madre. Poche ore fa si è registrata una scossa di terremoto: magnitudo 3.5 avvertita intorno alle 10 di mattina (ora locale): epicentro a 49 km da Funchal. Nessun danno, ma solo tanta paura per il fuoriclasse portoghese.