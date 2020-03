L’edizione odierna de “Il Giorno” racconta la storia di Silvia, un infermiera milanese di 23 anni, alla ricerca di un alloggio temporaneo nel capoluogo lombardo: «Non ce la sentiamo di lasciarle in affitto l’appartamento perché lavora in un reparto con pazienti Covid-19». E’ stata questa una delle principali risposte ricevute. «Avevo selezionato alcune stanze, in una ho scoperto che l’entrata era in comune con una coppia di anziani e ho deciso di lasciare perdere per tutelare anche la loro salute. Nella seconda dopo alcune chiamate mi hanno chiesto il perché io cercassi una casa in affitto e sinceramente ho risposto perché volevo tutelare la mia famiglia». Un proprietario di casa, senza giri di parole le spiega: «Scusi ma lavora come infermiera in un reparto con pazienti Covid-19, non ce la sentiamo di lasciarle in affitto l’appartamento». «Sono delusa più che arrabbiata, tutti bravi a fare appelli pubblici poi però quando c’è da fare qualcosa di concreto si tirano indietro. Non sono l’unica a cui è successo, tutti i miei colleghi stanno cercando di allontanarsi in queste settimane dalle famiglie. Una mia amica si è vista più volte rifiutare un affitto. Non siamo untori, ma infermieri».