Under 17: arbitro di calcio minorenne preso a schiaffi dal padre di un giocatore

Un episodio vergognoso e inaccettabile ha macchiato la giornata di sport ieri a Messina, al termine della partita di calcio Under 17 tra Riviera Nord e Calcio Trinacria. Il protagonista di questa triste vicenda è un giovane arbitro, minorenne, aggredito dal padre di uno dei giocatori. L’uomo, in un gesto di rabbia assolutamente incomprensibile, ha colpito il ragazzo con uno schiaffo al volto, scatenando indignazione tra i presenti e le società coinvolte.

Un episodio che offende lo sport

L’aggressione ha suscitato immediate reazioni di condanna da parte delle società sportive e delle istituzioni locali. Le due squadre, Riviera Nord e Calcio Trinacria, hanno espresso dispiacere e indignazione per quanto accaduto, ribadendo il rifiuto di ogni forma di violenza, specialmente in un contesto sportivo dedicato ai giovani.

La condanna dell’Amministrazione comunale di Messina

L’Amministrazione comunale di Messina ha emesso una nota ufficiale per condannare fermamente l’accaduto. Il sindaco Federico Basile ha espresso solidarietà al giovane arbitro, definendo l’episodio “una vile aggressione” che contrasta con i valori fondanti dello sport.

“La violenza, in qualsiasi forma e contesto, è inaccettabile. È ancora più grave quando questi atti sono perpetrati nei confronti di un giovanissimo impegnato nel proprio ruolo. Lo sport deve insegnare lealtà, rispetto e sana competizione, non diventare un luogo di violenza e intimidazione,” ha dichiarato Basile.

L’assessore alle Politiche sportive, Massimo Finocchiaro, ha sottolineato l’importanza di promuovere percorsi educativi e iniziative che sensibilizzino famiglie, giovani atleti e dirigenti al rispetto delle regole e al valore dello sport come veicolo di crescita personale e sociale.

“Lo sport deve essere un’occasione di aggregazione e rispetto, mai un campo di scontro. Confidiamo che le autorità facciano piena luce sull’accaduto e adottino i provvedimenti necessari per tutelare la legalità e i valori sportivi,” ha aggiunto Finocchiaro.

L’impegno per prevenire la violenza

Il presidente del Riviera Nord, Dario Denaro, ha preso posizione con forza, condannando ogni comportamento violento e ribadendo il rifiuto di intimidazioni nei contesti sportivi. L’Amministrazione comunale ha assicurato il proprio impegno nel promuovere una cultura sportiva basata sul rispetto e sull’inclusione, attraverso percorsi educativi e iniziative che coinvolgano famiglie e giovani.

Un appello alla responsabilità

Quanto accaduto a Messina rappresenta l’ennesima ombra sul mondo dello sport giovanile, che dovrebbe invece essere un luogo di crescita e formazione. L’auspicio è che episodi come questo non si ripetano e che tutti – genitori, dirigenti e atleti – comprendano l’importanza di preservare i valori fondamentali dello sport: rispetto, educazione e sana competizione.