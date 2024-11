Palermo Futsal Club, trasferta amara a Bisacquino: secondo ko

Il Palermo Futsal esce sconfitto dalla sfida contro il Città di Bisacquino, un risultato che lascia l’amaro in bocca più per il modo in cui è maturato che per la prestazione offerta. Nei primi 50 minuti i rosanero avevano mostrato una brillantezza degna di una grande squadra, salvo poi cedere nel finale. A segno Fiorentino con una doppietta e Franco, protagonisti di una gara in chiaroscuro.

Primo tempo

La partita si apre con un avvio vivace: nei primi due minuti sia Pisani che Fiorentino sfiorano la rete, ma i due portieri, Vintaloro e Calì, si dimostrano insuperabili. Il Città di Bisacquino trova il vantaggio nel finale di frazione con un pallonetto di Rossi che supera Calì. La reazione rosanero non si fa attendere: Fiorentino colpisce un palo, ma allo scadere è proprio lui a pareggiare i conti su tiro libero, chiudendo il primo tempo sull’1-1.

Secondo tempo

La ripresa si apre nel migliore dei modi per il Palermo: Chinnici inventa e Fiorentino trasforma, portando i suoi in vantaggio. Franco, poco dopo, sigla il momentaneo 3-1 con un destro preciso da fuori area. I rosanero sembrano padroni del campo, ma un episodio cambia tutto. Il tocco di mano di Franco, giudicato irregolare dal signor Curulli, concede un rigore agli avversari. Tamburello realizza e riaccende le speranze del Bisacquino.

I palermitani accusano il colpo e subiscono il pareggio di Campisi. Tamburello, ancora lui, sigla il definitivo 4-3 sfruttando un assist sul secondo palo. Nel finale il Palermo tenta il tutto per tutto, ma Vintaloro si oppone con una parata decisiva su Fiorentino, negandogli la tripletta e il pareggio.

Classifica e prossimi impegni

Il Città di Bisacquino vola in vetta alla classifica, appaiato all’Altofonte. Il Palermo scivola a tre lunghezze dalla vetta, incassando la seconda sconfitta consecutiva in trasferta. Ora testa al prossimo impegno: martedì 26 novembre, alle ore 19:00, i rosanero affronteranno il Real Sports nel ritorno del primo turno di Coppa Sicilia, forti del 7-0 dell’andata. Una sfida da vincere per ritrovare morale e fiducia.