Spagna, follia in Terza Divisione giovanile: mamma schiaffeggia arbitro davanti ai ragazzini

E’ successo in Spagna durante un match di Terza Divisione spagnola giovanile. La mamma di un calciatore ospite è piombata improvvisamente in campo, aggredendo l’arbitro con un ceffone in pieno volto. Il direttore di gara si è prima difeso e poi ha cercato di allontanarsi mentre la donna è stata fermata. Il tutto di fronte ai giovani giocatori. Di seguito una clip di quanto accaduto:

😡😡😡 LAMENTABLE lo que ha pasado en un partido de alevines de la 3a Andaluza entre Alhendín y Español de Albolote con una madre del equipo visitante agrediendo al árbitro.@RadioMARCA @Marcador pic.twitter.com/u7jEBMKrFs — Radio Marca Granada (@rmarcagranada) November 24, 2024