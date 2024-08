Un classe 2004 alla corte di Dionisi: Appuah è un nuovo calciatore del Palermo. La scheda di presentazione

Il Palermo chiude il colpo dal Nantes: Stredair Owusu Appuah è un nuovo calciatore rosanero. La rosa allenata da Alessio Dionisi va a rinforzarsi con un colpo in prospettiva. Appuah è, infatti, un calciatore classe 2004, nato a Parigi ma di origine ghanese, su cui il Palermo punterà nella speranza di veder nascere una nuova stella.

LA CARRIERA DEL CLASSE 2004

La speranza verso il classe 2004 è molta. Appuah cresce, infatti, calcisticamente nel settore giovanile del Paris Saint-Germain fino al 20 maggio 2021, quando passa a quello del Nantes con un contratto di triennale. Successivamente il Nantes lo aggrega, convinto delle sue qualità, alla seconda squadra. Il 3 dicembre 2022 debutta in Championnat National 2 contro il Lorient.

E’ nel marzo del 2023 che il classe 2004 viene aggregato in prima squadra in vista della gara di Ligue 1 contro il Nizza riuscendo anche a scendere in campo e, il 26 giugno 2023, entra a far parte ufficialmente della prima squadra: firmando un contratto triennale.

QUANTO SPENDERANNO I ROSANERO? LE CIFRE

Per Appuah, i rosanero, sborseranno una cifra intorno ai 2.000.000 di euro. Sull’esterno offensivo francese non c’era solo il Palermo: il Venezia, infatti, era interessato al cartellino del calciatore e aveva proposto un’offerta poi rifiutata dal Nantes. Il club del CFG, ha giocato al rialzo offrendo una cifra superiore a quella dei lagunari, a cui il Nantes ha ceduto.

Quanto al contratto, i rosanero sono pronti a legare Appuah al club per molto tempo. Saranno, con ogni probabilità, quattro gli anni di contratto proposti all’esterno mancino.

Mister Dionisi si prepara ad accogliere un nuovo talento da forgiare e da far crescere. Sotto le idee del nuovo tecnico, Appuah ha tutte le potenzialità, ed il tempo, per poter lasciare il segno in rosanero. Il club del City Group chiude, così, l’ennesimo colpo di mercato che andrà, si spera, ad alzare il livello competitivo del club.